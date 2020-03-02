https://static.news.ru/photo/12d4b644-5ca3-11ea-b3c5-fa163e074e61_660.jpg Норберт Реттген Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Глава комитета по международной политике бундестага Норберт Реттген призвал Германию ввести новый пакет санкций в отношении России. Главной причиной парламентарий считает действия российской стороны в Идлибе.

Дружеские призывы со стороны европейских министров иностранных дел совершенно бесполезны. Мы должны ясно дать понять: есть политическое и массивное экономическое давление на Путина, на Россию, если он не прекратит эту войну и не сядет за стол переговоров, — заявил Реттген.

Он также подчеркнул, что если бы к инициативе присоединилась Франция совместно с другими странами, то это было бы более эффективно.

NEWS.ru передавал ранее, что Евросоюз ввёл новые санкции против Турции. Они коснулись двух граждан страны.