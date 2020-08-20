Германия и Франция готовы оказать медицинскую помощь Навальному

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что немецкие медики готовы предоставить помощь оппозиционеру Алексею Навальному.

Что касается Франции, то же касается и Германии— мы готовы оказать медицинскую помощь также в немецких больницах, — заявила Меркель после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Она подчеркнула, что запрос на оказание помощи должен произойти из России. По её словам, необходимо прояснить, что произошло с Навальным. Канцлер подчеркнула, что Германия будет настаивать на этом, сообщает ТАСС.

Ситуацией вокруг Навального также озабочены в ООН. Представитель организации Стефан Дюжаррик заявил, что если информация об отравлении подтвердится, то инцидент должен быть расследован. За ситуацией с госпитализацией блогера также следят в США. Об этом журналистам сообщил глава Белого дома Дональд Трамп.

Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, который летел из Томска в Москву. Оппозиционер потерял сознание. Воздушная машина совершила экстренную посадку в аэропорту Омска. Навального увезли в больницу. Он находится в коме на аппарате ИВЛ.

NEWS.ru писал, что медики исключили у оппозиционера инсульт, инфаркт и коронавирусную инфекцию.