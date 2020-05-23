Германия готова принять пациентов с коронавирусом из Москвы

https://static.news.ru/photo/21a59bc6-93c6-11e9-b670-fa163e074e61_660.jpg Фото: synchropics/CHROMORANGE

Глава Берлина Михаэль Мюллер предложил Москве принять пациентов с коронавирусом из российской столицы. Власти российского города пока никак не отреагировали на это.

Он отметил, что предлагал направить больных Италии и Франции. В Риме отказались от помощи, а французский лидер Эммануэль Макрон письменно поблагодарил Берлин, передаёт ТАСС.

Мы готовы и впредь оказывать помощь, если у наших клиник будут для этого возможности. Я передал соответствующее предложение также нашему городу-партнёру Москве, — подчеркнул он.

В РФ, согласно последним данным, выявлено 344,4 тысячи случаев заражения. Более 113,2 тысячи человек выздоровели, свыше 3,5 тысячи умерли. В Москве 163,9 тысячи заболевших, 49,8 тысячи исцелились, 1,9 тысячи скончались.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия опустилась со второго на третье место в мире по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом. Лидирующую позицию занимают США, на втором месте — Бразилия.