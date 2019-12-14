Дорожные службы Германии приняли решение использовать соль из огуречного рассола для противостояния гололёду на дорогах.
По словам сотрудников немецкой федеральной земли Бавария, такое решение позволит сократить объём соли, которая попадает в окружающую среду. Сообщается, что огуречный рассол был предложен компанией — производителем горчицы.
Ради экологии можно всё, — цитирует главу компании «Ридус».
Ранее NEWS.ru сообщал, что коммунальные службы города Белогорска для борьбы со льдом использовали бензин, бульдозер, спирт, средство для розжига. Однако после эксперимента приняли решение вернуться к традиционному методу — обработке реагентами.