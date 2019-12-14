https://static.news.ru/photo/aca9fb14-1f66-11ea-a1e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Дорожные службы Германии приняли решение использовать соль из огуречного рассола для противостояния гололёду на дорогах.

По словам сотрудников немецкой федеральной земли Бавария, такое решение позволит сократить объём соли, которая попадает в окружающую среду. Сообщается, что огуречный рассол был предложен компанией — производителем горчицы.

Ради экологии можно всё, — цитирует главу компании «Ридус».

Ранее NEWS.ru сообщал, что коммунальные службы города Белогорска для борьбы со льдом использовали бензин, бульдозер, спирт, средство для розжига. Однако после эксперимента приняли решение вернуться к традиционному методу — обработке реагентами.