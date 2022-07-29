Географическое судно Украины подорвалось на мине в устье Дуная Минобороны: географическое судно Украины «Шляхович» подорвалось на мине в устье Дуная

Фото: IMAGO/Volker Preusser/Global Look Press

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что малое географическое судно «Шляхович» гидрографической службы Украины подорвалось на мине ВСУ в устье Дуная. По его словам, мина была дрейфующей, сообщает РИА Новости.

28 июля 2022 года при промере глубин фарватера в устье реки Дунай произошел подрыв малого географического судна «Шляхович» на украинской дрейфующей мине, — подчеркнул Мизинцев.

Генерал считает, что беспрепятственно выходить в открытое море суда не могут из-за угрозы обстрела, созданной Киевом, и высокой минной опасности.

Ранее стало известно, что администрация морских портов Украины 9 июля сообщила о восстановлении судоходства по каналу Дунай — Чёрное море. Глубоководный судоходный канал расположен на территории Одесской области. В числе прочих факторов, способствовавших восстановлению, названо восстановление контроля над островом Змеиный.