Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 11:38

Генерал ответил на заявление ВСУ о сотнях сбитых российских дронов

Генерал Липовой не поверил заявлению ВСУ о сбитых 728 дронах ВС России

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ

Заявление Вооруженных сил Украины, что они сбили 728 российских беспилотников, необходимо делить в несколько раз, заявил NEWS.ru Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой. Он отметил, что у украинских военных нет достаточного количества средств ПВО для отражения такого количества атак. По его словам, масштабные пожары и взрывы, зафиксированные на территории Украины, свидетельствуют о том, что значительная часть российских дронов достигла целей.

Заявление ВСУ о сбитых почти всех БПЛА делите в несколько раз. Им ничего не остается делать, кроме как заявлять о небольшом ущербе. Но все видели зарево пожаров, взрывов. Такое количество БПЛА сбить невозможно. ВСУ нечем сбить 728 дронов, — пояснил Липовой.

Ранее в пресс-службе Вооруженных сил Украины заявили, что страну в ночь на 9 июля атаковали 728 ударных беспилотников. Также сообщалось, что по территории Украины было выпущено 14 ракет. Уточняется, что основное направление удара — Луцк. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВСУ
БПЛА
Украина
ПВО
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военкор объяснил военное значение Толстого в ДНР
Политолог расшифровал послание Трампа о «маленьком сюрпризе» для России
Названа дата открытия участка трассы М-12 в Свердловской области
Зеленский снова проиграл Залужному по доверию среди украинцев
Захарова рассказала о главных итогах саммита БРИКС для РФ
Нутрициолог опровергла популярные мифы о подсолнечном масле
Стало известно, что будет «Торпедо» в случае вылета из РПЛ
Впавший в кому после стоматолога малыш умер в Одинцово
В Госдуме раскрыли связь главы Фонда кино Абхазии с USAID
Составлен список российских звезд, которые дружили с Зеленским
Активность соискателей на российском рынке труда выросла
В офисе правой французской партии проходят обыски
Депутат Госдумы оценил идею создать российский аналог USAID
Глава МО Франции обозначил красные линии в вопросе демилитаризации Украины
В «Артеке» завершился международный детский кинофестиваль
Съездить обязательно: топ-15 мест для отдыха в России в июле
В России введут единые правила для маркетплейсов
Ночную атаку РФ на Украину сочли одной из самых массированных с начала СВО
Минобороны раскрыло детали встречи Белоусова с министром обороны Казахстана
В Абхазии вора в законе пырнули ножом и выкинули за борт на сходке
Дальше
Самое популярное
Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната
Общество

Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.