Генерал ответил на заявление ВСУ о сотнях сбитых российских дронов

Заявление Вооруженных сил Украины, что они сбили 728 российских беспилотников, необходимо делить в несколько раз, заявил NEWS.ru Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой. Он отметил, что у украинских военных нет достаточного количества средств ПВО для отражения такого количества атак. По его словам, масштабные пожары и взрывы, зафиксированные на территории Украины, свидетельствуют о том, что значительная часть российских дронов достигла целей.

Заявление ВСУ о сбитых почти всех БПЛА делите в несколько раз. Им ничего не остается делать, кроме как заявлять о небольшом ущербе. Но все видели зарево пожаров, взрывов. Такое количество БПЛА сбить невозможно. ВСУ нечем сбить 728 дронов, — пояснил Липовой.

Ранее в пресс-службе Вооруженных сил Украины заявили, что страну в ночь на 9 июля атаковали 728 ударных беспилотников. Также сообщалось, что по территории Украины было выпущено 14 ракет. Уточняется, что основное направление удара — Луцк. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.