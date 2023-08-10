Ганчев рассказал об успехах ВС РФ на Купянском направлении Глава Харьковской ВГА Ганчев: ВС РФ остались считанные километры до Купянска

Фото: Антон Вергун/РИА Новости

Российские военнослужащие занимают позиции ВСУ и продолжают выравнивать линию обороны на Купянском направлении, заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире «Соловьев. Live». По его словам, российским силам остались считанные километры до Купянска.

Уже считанные километры. <...> Занимаются более удобные позиции под определенными населенными пунктами, где еще вчера были украинские позиции. На их контратаках они получают отпор, наши военные занимают их позиции и, в зависимости от удобства расположения, формируется и выравнивается линия обороны, — заявил он.

Ранее Ганчев сообщил, что за последние несколько дней ВС РФ установили контроль над пятью населенными пунктами в Харьковской области. В Минобороны РФ отметили, что российские военные в ходе наступления на Купянском направлении улучшили положение на переднем крае. За минувшие сутки ВС России отбили семь контратак противника в районах населенных пунктов Новоселовское, Синьковка и урочища Маньковка Харьковской области.

Военный корреспондент Дмитрий Стешин опубликовал распоряжение властей Купянска об эвакуации населения. Журналист отметил, что она затронет как минимум 37 населенных пунктов в регионе.