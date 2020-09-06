ФРГ: отказ РФ расследовать дело Навального станет признаком причастности

https://static.news.ru/photo/d6a802ec-f00f-11ea-be64-fa163e074e61_660.jpg Хайко Маас Фото: Felix Zahn/photothek.net /Global Look Press

Отказ России расследовать инцидент с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, находящегося в коме в немецкой больнице, будет свидетельством причастности страны к произошедшему. Об этом в разговоре с журналистами заявил глава МИД ФРГ Хайко Масс.

Как отметил руководитель ведомства, бездействие РФ будет «ещё одним свидетельством» причастности государства к совершённому преступлению.

Если из Москвы продолжат звучать завуалированные заявления, то Германия будет исходить из того, что Россия что-то скрывает, — приводит слова Масса газета Bild am Sonntag.

Навальному стало плохо на борту самолёта, вылетевшего 20 августа из Томска в Москву. Уже более двух недель он находится в коме. Врачи в Омске, где экстренно сел лайнер, выявили у пациента панкреатит и нарушение обмена веществ. Близкие Навального заявили, что не доверяют выводам российских врачей, и настояли на переводе его в европейскую клинику.

Утром 22 августа Навального спецбортом доставили в университетскую клинику Charité в Берлине. Спустя два дня немецкие врачи заявили, что россиянин был отравлен ингибиторами холинэстеразы. Военные токсикологи определили отравляющую субстанцию как вещество из группы «Новичок».

Как ранее писал NEWS.ru, глава МИД ФРГ сообщил, что Германия ожидает от РФ в ближайшие дни каких-либо действий в связи с возможным отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, находящегося в коме в немецкой клинике. В противном случае европейская страна приступит к обсуждению ответных мер с партнёрами.