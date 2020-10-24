Французы задержали подозреваемого в пропаганде терроризма

https://static.news.ru/photo/15a500f6-16d7-11eb-9fc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Philipp von Ditfurth/Global Look Press

Полицейские Франции задержали 25 октября и поместили под стражу 22-летнего мужчину в ходе расследования теракта в Конфлан-Сент-Онорин, где был убит школьный учитель, рассказали в местной прокуратуре. Операцию провели в городе Блуа (департамент Луар и Шер, юго-западнее Парижа).

По информации ведомства, молодой человек имеет чеченское происхождение. Его подозревают в пропаганде терроризма. Оперативники установили, что он пометил «лайком» публикацию боевика в социальной сети Twitter, когда тот разместил фотографии обезглавленного им учителя, передаёт телеканал BFM.

Преступление произошло 16 октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. 18-летний уроженец Москвы Абдулах Анзоров напал на учителя истории Самюэля Пати и отрезал ему голову, после чего опубликовал снимок в соцсетях. Вскоре он был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне. Поводом для расправы стала карикатура на пророка Мухаммеда, опубликованная несколько лет назад скандально известным журналом Charlie Hebdo. Этот рисунок Пати подготовил к уроку, посвящённому свободе слова во Франции.

Тысячи людей вышли на площадь Республики в Париже, чтобы почтить память жертвы трагедии. Местные СМИ отмечают, что среди участников акции были сторонники различных политических партий и общественных движений, в том числе и мусульмане. 21 октября должна состояться национальная церемония прощания с Самюэлем Пати.

Однако нашлись и те, кто поддерживает убийцу. В их числе оказались бойцы смешанных единоборств (ММА) Зелим Имадаев и Альберт Дураев. Об этом в своём Instagram сообщил журналист Александр Лютиков. Имадаев в социальных сетях назвал Анзорова «героем». Дураев же заявил, что «свобода слова во Франции потеряла своё значение», сопроводив эту запись улыбающимся смайликом. Спортсмены быстро удалили эти публикации, однако скриншоты успели попасть в Интернет, писал NEWS.ru.