https://static.news.ru/photo/a7f88b70-2a25-11ea-912a-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жители Франции ежегодно участвуют в опросе, посвящённому самым популярным согражданам. В 2019 году в топ-50 наиболее симпатичных французам персон не вошёл ни один государственный деятель.

В этот раз впервые рейтинг издания Le Journal du Dimanche был разделён на две части. 25 мест для мужчин и столько же для женщин.

На первом месте списка мужчин, «вызывающих наибольшую симпатию у французов и представляющих для них наибольшую значимость» уже третий год подряд оказывается певец и композитор Жан-Жак Гольдман. Всего он занимал лидерскую позицию девять раз.

Среди женщин Франции участники опроса на первое место поставили знаменитую на весь мир актрису Софи Марсо. Вторая по популярности — Марион Котийяр. За год её удалось влюбить в себя ещё больше сограждан, ведь до этого она занимала лишь 50-ю строчку рейтинга.

На втором и третьем местах среди мужчин комики Омар Си и Дани Бун. Их позиции не изменились с прошлого года. Четвёртую строчку занял рэпер Soprano, находившийся годом ранее на 10-й строчке. Пятое месту у актёра Жана Рено. На два пункта от него отстал легендарный Жан-Поль Бельмондо. Актёр Жан Дюжарден — на одиннадцатой, а космонавт Тома Песке — на тринадцатой ступени рейтинга.

Замкнула десятку женской части списка актриса и певица Ванесса Паради. Звезда фильмов ХХ века Катрин Денев — на 17.

Опрос показал, что спортсмены также непопулярны во Франции, как и политики. Французы не сильно поддержали футболистов, отдав девятую строчку списка Зинедину Зидану. Все остальные игроки футбольных клубов оказались гораздо ниже. 14 место занял нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе. Годом ранее он был на четвёртой строчке.

Главный тренер французской сборной Дидье Дешам в этот раз замкнул мужскую часть рейтинга и оказался на 25-м месте. Самым любимым спортсменом в итоге оказался дзюдоист Тедди Ринер. Он занял седьмую позицию.

Участникам опроса было предложено выбрать кандидатуры из двух списков по 40 человек. Политики тоже входили в это число, но в этот раз никто из них не получил достаточной поддержки, чтобы войти в список из 25 имён.

Французы не посчитали популярными согражданами и президента страны Эммануэля Макрона, а также его предшественников Николя Саркози и Франсуа Олланда.

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