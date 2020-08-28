Источник во французском суде подтвердил задержание офицера за госизмену

Высокопоставленный офицер армии Франции был задержан в связи с обвинениями в измене и передаче другому государству информации, составляющей военную тайну.
Об этом ТАСС
Собеседник агентства добавил, что обращение французского оборонного ведомства поступило в прокуратуру ещё 22 июля, а расследование стартовало 29 июля.
Ранее французское радио сообщило, что полковник, проходивший службу на базе НАТО в Италии, был задержан во время своего отпуска во Франции по подозрению в измене и передаче информации российской разведке. Министр вооружённых сил Флоранс Парли не стала отрицать факт задержания и расследования, но не уточнила, какие сведения и кому передавались. Она также не стала комментировать мотивы офицера.
Как писал NEWS.ru, союзник Франции по НАТО — Турция — обвинила Париж в эскалации напряжённости в Восточном Средиземноморье.
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