Источник во французском суде подтвердил задержание офицера за госизмену

https://static.news.ru/photo/20c225f0-ead0-11ea-a50e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Высокопоставленный офицер армии Франции был задержан в связи с обвинениями в измене и передаче другому государству информации, составляющей военную тайну.

Об этом ТАСС рассказал источник во французской судебной системе. По данным собеседника агентства, 21 августа офицеру, чьё место службы находится за пределами Франции, предъявили обвинения в измене и сборе информации, наносящей критический ущерб национальным интересам, с целью передать их иностранной державе, шпионаже в пользу иностранной державы, а также в раскрытии секретов национальной обороны лицом, ответственным за их хранение. Источник отказался отвечать на вопрос, о какой именно иностранной державе идёт речь.

Собеседник агентства добавил, что обращение французского оборонного ведомства поступило в прокуратуру ещё 22 июля, а расследование стартовало 29 июля.

Ранее французское радио сообщило, что полковник, проходивший службу на базе НАТО в Италии, был задержан во время своего отпуска во Франции по подозрению в измене и передаче информации российской разведке. Министр вооружённых сил Флоранс Парли не стала отрицать факт задержания и расследования, но не уточнила, какие сведения и кому передавались. Она также не стала комментировать мотивы офицера.

Как писал NEWS.ru, союзник Франции по НАТО — Турция — обвинила Париж в эскалации напряжённости в Восточном Средиземноморье.