https://static.news.ru/photo/d2e47c36-2340-11ea-b186-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imagebroker.com/Global Look Press

Прокуратура Франции обвинила хирурга Ле Скуарнека в многолетних домогательствах и изнасилованиях детей. Правоохранительные органы обнаружили 349 предполагаемых жертв врача.

Об этом рассказала прокурор Лорьяна Лорелин Пейрефит, передаёт BFM.

Это экстраординарная процедура с точки зрения как выявления фактов в процессе, так и количества пострадавших, — подчеркнула она.

По её словам, срок давности по некоторым случаям уже истёк.

Расследование в отношении медика началось в 2017 году. Тогда он признался в изнасиловании двух племянниц, однако при обыске в его квартире силовики нашли документы с описанием действий сексуального характера в отношении примерно 200 детей.

Ранее NEWS.ru писал, что три бывших испанских футболиста приговорены к 38 годам тюремного заключения за изнасилование 15-летней девушки в 2017 году. Бывшие игроки клуба четвёртого дивизиона чемпионата Испании «Арандина» Карлос Куадрадо, Виктор Родригес и Рауль Кальво не признали своей вины. Они также отмечают, что не знали о возрасте потерпевшей.