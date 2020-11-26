Французский сенат принял резолюцию с призывом признать Карабах

https://static.news.ru/photo/72f4aa8e-2fca-11eb-b05f-fa163e074e61_660.jpg Фото: senat.fr

Сенат Франции 25 ноября принял резолюцию, в которой содержится призыв к правительству признать непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику. Документ поддержали 305 сенаторов, лишь один выступил против.

Один из авторов документа, председатель фракции от партии «Республиканцы» Брюно Ретайо на своей официальной странице в социальной сети написал, что гордится признанием резолюции. По его словам, её цель состоит в том, чтобы сделать из предложения по независимости Карабаха инструмент, который может быть использован во время переговоров по установлению мира на территории региона.

Как пояснили эксперты, резолюция носит рекомендательный характер и не является обязательной для выполнения правительством. В документе содержится призыв к оказанию значительной помощи Армении и расследованию «военных преступлений».

В ходе дискуссии в сенате госсекретарь при министре Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан усомнился в инициативе сенаторов. Он заявил, что одностороннее признание Францией независимости Нагорного Карабаха не принесёт пользы никому — ни Армении, ни населению Карабаха, ни Франции, передаёт «Интерфакс».

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Россия оказывает помощь не только в урегулировании нагорнокарабахского конфликта, но и принимает участие в ликвидации его последствий.

В пресс-службе азербайджанского Министерства иностранных дел, комментируя принятое парламентом Франции решение, заявили, что принятая французскими сенаторами резолюция о признании независимости Нагорного Карабаха является провокацией, писал NEWS.ru.