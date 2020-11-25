МИД Азербайджана назвал резолюцию Сената Франции по Карабаху провокацией

https://static.news.ru/photo/c06eb8e2-2f55-11eb-9c08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Принятая французскими сенаторами резолюция о признании независимости Нагорного Карабаха является не чем иным, как провокацией. Об этом заявили в пресс-службе азербайджанского Министерства иностранных дел, комментируя принятое парламентом Франции решение.

Принятие сенатом абсолютно предвзятой резолюции может расцениваться только как провокация. Видимо, французские армяне широко используют тематику конфликта в предвыборных целях, — сказано в заявлении МИД Азербайджана, которое приводит ТАСС.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, этот документ не имеет юридической силы, но учитывая политическое значение этой резолюции, «её принятие во Франции, имеющей посреднический мандат, вызывает серьёзные сомнения в нейтралитете этой страны». МИД Азербайджана посоветовал сенату также «заняться способствующей миру, стабильности и прогрессу в регионе деятельностью, вместо того чтобы принимать предвзятые резолюции».

Документ с призывом к правительству Франции признать независимость Нагорного Карабаха поддержали 305 французских сенаторов из 306 участников заседания. Как пояснили эксперты, резолюция носит рекомендательный характер и не является обязательной для выполнения правительством.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Россия оказывает помощь не только в урегулировании нагорнокарабахского конфликта, но и принимает участие в ликвидации его последствий.

Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку расценивает резолюцию Сената Франции как обычный листок бумаги, сообщал NEWS.ru.