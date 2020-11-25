Азербайджан назвал резолюцию Франции по Карабаху обычным листком бумаги

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Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в столицу Белоруссии с рабочим визитом. В Минске он встретится 26 ноября с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и главой белорусского МИД Владимиром Макеем.

Во время двухдневного визита главы российского ведомства планируется его участие в совместном заседании коллегий МИД России и Белоруссии, передаёт ТАСС. В ходе встречи планируется обсудить ситуацию в республике, а также...