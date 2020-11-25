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Азербайджан назвал резолюцию Франции по Карабаху обычным листком бумаги

21:22, 25 ноября 2020
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Азербайджан расценивает резолюцию сената Франции по Карабаху как обычный листок бумаги - администрация Алиева

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