Скрыть меню
Рубрики
Медиа
Архив
Последнее мнение
Все мнения
Михаил Щипанов
Азербайджан расценивает резолюцию сената Франции по Карабаху как обычный листок бумаги - администрация Алиева
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен
Yandex Zen
Facebook
Twitter
VKontakte
Odnoklassniki
Telegram
Youtube
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в столицу Белоруссии с рабочим визитом. В Минске он встретится 26 ноября с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и главой белорусского МИД Владимиром Макеем.
Во время двухдневного визита главы российского ведомства планируется его участие в совместном заседании коллегий МИД России и Белоруссии, передаёт ТАСС. В ходе встречи планируется обсудить ситуацию в республике, а также...
Азербайджан назвал резолюцию Франции по Карабаху обычным листком бумаги