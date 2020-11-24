Алиев заявил о переходе под контроль Азербайджана Кельбаджарского района

https://static.news.ru/photo/ee349e4e-2ef7-11eb-8d78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vmakenas/wikipedia.org

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о переходе под контроль Баку прилегающего к Нагорному Карабаху Кельбаджарского района.

Дорогие соотечественники, сегодня Кельбаджарский район освобождён от оккупации, — сказал в эфире гостелеканала AzTV Алиев.

В своём обращении к нации он поздравил с этим событием «весь азербайджанский народ».

Как писал NEWS.ru, армия Азербайджана начала занимать Кельбаджарский район в Нагорном Карабахе в рамках исполнения трёхстороннего соглашения между азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, президентом России Владимиром Путиным и премьером Армении Николом Пашиняном. Ранее Баку дал Еревану дополнительно 10 дней на вывод из района своих вооружённых сил, а также мирного населения. При этом об отсрочке для вывода своих сил из Кельбаджарского района Ереван попросил Баку не напрямую, а через Россию. Ереван мог задержать вывод своих формирований, так как из Кельбаджарского района в Армению ведёт только одна дорога с ограниченной пропускной способностью.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Россия оказывает помощь не только в урегулировании нагорнокарабахского конфликта, но и принимает участие в ликвидации его последствий.