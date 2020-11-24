Армия Азербайджана вошла в Кельбаджарский район

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Армия Азербайджана в среду начала занимать Кельбаджарский район в Нагорном Карабахе в рамках исполнения трехстороннего соглашения между азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, президентом России Владимиром Путиным и премьером Армении Николом Пашиняном.

Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Республики Армения, подразделения азербайджанской армии 25 ноября вошли в Кельбаджарский район, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы министерства обороны Азербайджана.

Отметим, что ранее Баку дал Еревану дополнительно 10 дней на отвод из района своих вооружённых сил, а также мирного населения. Район будет передан Азербайджану 25 ноября, подтвердил ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

При этом об отсрочке для вывода своих сил из Кельбаджарского района Ереван попросил Баку не напрямую, а через Россию. Отмечалось, что Ереван мог задержать вывод своих формирований, так как из Кельбаджарского района в Армению ведет только одна дорога с ограниченной пропускной способностью.