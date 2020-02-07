После выхода Великобритании из Евросоюза Франция осталась единственной ядерной державой в блоке европейских государств. И её президент Эммануэль Макрон собирается этим воспользоваться. Выступая перед французскими офицерами 7 февраля в Париже, он подчеркнул, что ЕС должен быть более независимым от США, в то числе в плане стратегического сдерживания. Не секрет, что Европа со времён холодной войны полагается на американский «ядерный зонтик», но собственный арсенал в своё время позволил Франции прекратить полноценное членство в НАТО. NEWS.ru оценил, есть ли у неё шанс самостоятельно прикрыть Европу.

В 2019 году Франция запустила модернизацию своего ядерного арсенала, который насчитывает 300 боеголовок. На программу, рассчитанную до 2025 года, было выделено €37 млрд, около 12% всего военного бюджета на ближайшие семь лет. В данный момент Франция обладает «ядерной диадой», то есть воздушными и морскими средствами доставки, но полагается в основном на субмарины. В обращении к офицерам Макрон подчеркнул, что Франция заметно сократила свой арсенал после холодной войны, но современные реалии диктуют: Европа больше не может оставаться «пассивным наблюдателем» гонки вооружений и должна играть более активную роль в продвижении режима нераспространения.

Возможным толчком для повышения роли ядерного оружия для Пятой республики стала деградация системы контроля над вооружениями. В августе прошлого года прекратил действие договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) между США и Россией, и Европа — первый регион, который попадёт под удар в случае применения ранее запрещённых ракет.

Европейцы все вместе должны осознать, что в отсутствии законных рамок они очень быстро могут столкнуться с новой гонкой обычных и даже ядерных вооружений у себя дома, — подчеркнул Макрон в обращении к офицерам.

Французский лидер активно выступает не только за самостоятельную ядерную политику ЕС, но и за создание независимой от НАТО европейской армии. Причина в том, что после прихода к власти в США Дональда Трампа, который неоднократно критиковал военный блок, Европа усомнилась в желании и способности заокеанского партнёра вступиться за неё в случае беды. И самым активным критиком Североатлантического Альянса был Макрон — в одном из интервью он даже провозгласил «смерть мозга» НАТО.

Первый президент Пятой республики Шарль де Голль рассматривал атомную бомбу как залог независимой позиции страны на международной арене. В 1960 году во Франции состоялось первое ядерное испытание, а уже в 1966-м она вышла из интегрированной структуры командования Альянса. Вопреки распространённому мнению этот шаг не был полноценным разрывом с НАТО, но существенно снизил участие Франции в делах военного блока. Государство снова стало его полноправным членом только в 2009 году.

Lito Lizana/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Франция — настоящее исключение в плане ядерного оружия, — считает заместитель директора французского Фонда стратегических исследований Бруно Тертрэ. — Ни одна другая страна не ассоциировала его с национальной независимостью до такой степени. Немногие имели такой же консервативный взгляд на то, что такое ядерное сдерживание и такое недоверие к традиционным мерам сдерживания. Она создала атомную бомбу перед лицом серьёзной угрозы, но в равной степени и по политическим причинам: чтобы получить стратегическую автономию от Соединённых Штатов.

Как подчеркнул в разговоре с NEWS.ru руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов, Франция действительно могла бы сыграть существенную роль в продвижении контроля над вооружениями, введении моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности в Европе, а также взять на себя обязательства не наращивать ядерный арсенал. Кроме того, эта страна должна открыть свои стратегические наступательные силы для проверок иностранными наблюдателями, как это сделали Россия и США по договору СНВ-3. О полном замещении американского «ядерного зонтика» французским говорить пока не приходится, считает эксперт, но определённый потенциал у Пятой республики в этом плане есть.