Свежий доклад американского аналитического центра RAND свидетельствует, что в случае нападения России на балтийские страны не все члены НАТО с готовностью окажут военную помощь союзникам. От противостояния действиям Москвы их могут удержать недовольство собственного населения, страх ответных мер со стороны России и неопределённость общих целей.

Как указывают авторы доклада, пятая статья Североатлантического договора требует от участников Альянса рассматривать нападение на одного члена как нападение на весь Альянс и помогать союзникам «действиями, которые они посчитают необходимыми». Минус этой формулировки в том, что члены НАТО могут отделаться символическими шагами: предложить политическое или финансовое содействие пострадавшей стороне или задействовать военно-морские силы, которые проще отозвать, чем сухопутные войска.

Аналитики RAND определили, какие факторы повлияют на решение стран НАТО об участии в гипотетическом конфликте с Россией в Балтийском регионе. Так, существенное противодействие участию в антироссийской кампании может оказать население стран Альянса.

Многие аналитики выражали обеспокоенность по поводу готовности НАТО отвечать на российские атаки из-за результатов опросов общественного мнения в Европе, — подчёркивается в материале RAND. — В 2017 году Pew Foundation пришёл к выводу, что значительная часть населения в некоторых странах НАТО не поддерживает задействование пятой статьи Североатлантического договора.

По данным Pew, против использования военной силы для защиты союзника по НАТО выступают 60% немцев, 55% британцев и 54% испанцев. Ключевую роль общественное мнение может сыграть, если российское вторжение в Европу случится накануне выборов. Тогда политики правящей партии из опасений проиграть, скорее всего, отделаются символической помощью союзникам. Так, Германия не стала принимать участия в ливийской кампании в 2011 году в том числе потому, что в 2012 году предстояли выборы в бундестаг.

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Особенно затруднено будет участие в вооружённом противостоянии с Россией в тех странах, где в политической системе много сдержек и противовесов. Так, в Германии военные операции за рубежом должны быть одобрены законодательной ветвью власти, тогда как во Франции президент должен всего лишь уведомить парламент о своём решении. В Великобритании общественное мнение компенсируется единством элиты по вопросу «российской угрозы», поэтому королевство, скорее всего, одобрит использование своих войск в Прибалтике.

Кроме того, более уязвимые для российских экономических и военных ответных мер страны будут принимать во внимание своё положение, раздумывая о помощи союзникам. Против единства НАТО может сыграть и неопределённость задач ответной кампании.

Аналитики RAND рассматривают два сценария российского вторжения в балтийские страны — «традиционный» и «нетрадиционный».

Россия может побудить русскоязычное население балтийских стран к бунту, протестам и заявлениям о преследованиях и, в конце концов, к просьбе о содействии со стороны международного сообщества, — сказано в «нетрадиционном» сценарии. — Тогда в Прибалтике появится подозрительно хорошо экипированный и тренированный «Народный фронт освобождения российской Прибалтики».

Авторы доклада пришли к заключению, что в этом случае слаженный ответ НАТО будет затруднительным, так как официально российские войска не будут участвовать в операции. Следовательно, будет тяжело спланировать ответные действия и объяснить их целесообразность странам Альянса, которые изначально не слишком хотели помогать союзникам.

Россия облегчит действия Североатлантического альянса, если вторгнется в балтийские страны «традиционным» способом. В открытое вооружённое противостояние может перерасти «нетрадиционный» сценарий, или же Москва решит завладеть куском чужой территории с помощью блицкрига, перенаправив на соседние территории подразделения с военных учений у границ. В таком случае применение пятой статьи будет полностью оправданно и сомнения в единстве НАТО перед общей угрозой не возникнет.

Таким образом, такие страны, как Болгария, Германия и Италия, явно не будут в числе первых, кто бросит свои войска в Прибалтику. Их элиты не рассматривают Россию как угрозу, а население выступает против участия в иностранных операциях. Напротив, Польша и Соединённое Королевство, скорее всего, придут на помощь по первому зову, заключается в докладе.