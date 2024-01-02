Франция решила изменить подход к помощи Украине Посол Весьер: Франция изменит формат помощи Украине

Фото: МО Украины

Париж постепенно будет менять формат помощи, предоставляемой Вооруженным силам Украины, сказал в интервью телеканалу France Info посол Франции в Киеве Гаэль Весьер. Он уточнил, что власти будут больше способствовать Украине в развитии собственного производства оружия.

Поддержка Франции в вопросах поставки военного оборудования, конечно же, продолжается. Постепенно она будет менять свой характер, поскольку цель заключается в том, чтобы производить больше оружия на Украине, а не действовать исключительно за счет безвозмездных поставок и закупок, — отметил посол.

Ранее глава Минобороны Соединенного Королевства Грант Шэппс сообщил, что Великобритания передаст Украине сотни ракет противовоздушной обороны. По его словам, они способны сбивать российские беспилотники и ракеты с «невероятной точностью». Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что Канада предоставила стране дополнительные норвежские зенитные ракетные системы NASAMS.

Вместе с тем министр финансов Украины Сергей Марченко сказал, что западные партнеры в 2023 году в три раза сократили поддержку Киева. Он уточнил, что союзники передали $42,5 млрд, что составило лишь треть от выплаченных в 2022 году $120 млрд.