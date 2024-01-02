Запад втрое снизил помощь Украине Минфин Украины: Запад в три раза снизил помощь Киеву в 2023 году

Фото: МО Украины

Западные партнеры в 2023 году в три раза сократили поддержку Киева, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко. На своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) он уточнил, что союзники передали в 2023 году $42,5 млрд, что составило лишь треть от выплаченных в 2022-м $120 млрд.

В 2023 году было проведено больше 300 рабочих встреч с международными партнерами. Мы привлекли 42,5 млрд на бюджетные нужды Украины, 25% из которых — грантовая поддержка, — написал он.

Издание The Times со ссылкой на британских министров ранее сообщало, что 2024 год не принесет успехов Украине в зоне специальной военной операции. Чиновники уверены, что конфликт затянется как минимум до 2025 года. По информации издания, Великобритания и другие страны Европы начали разрабатывать механизм, благодаря которому они смогут продолжать помогать Украине без помощи США.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признавался, что финансовая помощь украинскому государству со стороны Соединенных Штатов переживает критический момент. По его словам, проблемы возникают в связи с отсутствием «гибкости» по вопросам объема поддержки.