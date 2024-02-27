Финский Fortum подал иск в суд против России Финский энергоконцерн Fortum подал в суд против России из-за ареста активов

Фото: fortum.com

Финский энергоконцерн Fortum начал арбитражное разбирательство против России, сообщили представители компании. Они потребуют компенсацию из-за «ареста» активов, чтобы защитить интересы акционеров.

Компания Fortum инициировала арбитражное разбирательство против Российской Федерации и будет требовать компенсации за незаконный арест своих активов, чтобы защитить свою правовую позицию и интересы акционеров. Начало арбитражного разбирательства связано с нарушением Российской Федерацией своих обязательств по двусторонним инвестиционным договорам, заключенным Россией с Нидерландами и Швецией, — говорится в сообщении.

25 апреля 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. Глава государства утвердил перечень иностранных активов, которые передаются во временное управление Росимущества. В их числе оказались принадлежащие финскому концерну Fortum 98,23% акций ПАО «Фортум», а также принадлежащие правительству ФРГ через Uniper 83,73% акций «Юнипро». Финская компания уведомила Россию о несогласии с передачей своей «дочки» под управление Росимущества.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что действия с активами Fortum осуществляются в соответствии с законодательством. По его словам, это необходимо для защиты интересов страны.

Песков также подчеркнул, что никаких решений о национализации российских активов Fortum не принималось. По его словам, о выплате компенсаций компании после ее заявления о списании активов в России не идет речи.