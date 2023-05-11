Песков: никаких решений о национализации активов Fortum не принималось

Фото: mediabank.fortum.com

Никаких решений о национализации российских активов финского энергетического концерна Fortum не принималось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, о выплате компенсаций компании после ее заявления о списании активов в России не идет речи.

По национализации никаких решений нет. Последние указы вы знаете, там о внешнем управлении и так далее, — отметил Песков.

Ранее Fortum заявила, что спишет все активы своей российской дочки на €1,7 млрд. Президент и гендиректор компании Маркус Раурамо отметил, что с весны 2022 года концерн последовательно пытался покинуть российский рынок и безуспешно обращался за разрешением на продажу активов как потенциальным покупателям в России, так и за рубежом.

25 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие российских активов за рубежом, согласно которому активы Fortum были переданы под временное управление Росимуществом. Под действие президентского указа также подпала немецкая компания Uniper. Речь шла о 98,23% акций ПАО «Фортум» и 83,73% акций ПАО «Юнипро». В Кремле отмечали, что эти действия были приняты в соответствии с российским законодательством.