Фермеры разбросали капусту на улицах Варшавы в рамках акции протеста

https://static.news.ru/photo/63c13f60-3708-11eb-82f2-fa163e074e61_660.jpg Варшава (Польша) Фото: Jaap Arriens/Xinhua/Global Look Press

Фермеры в столице Польши заблокировали улицы тракторами в рамках акции протеста. Участники необычной манифестации требуют доплат для работников сельскохозяйственной отрасли, которые продают товары по закупочным ценам ниже порога рентабельности. Также протестующие просят установить приоритет для польских товаров в магазинах страны.

Тракторы въехали в Варшаву утром 5 декабря. Фермеры выстроились на улицах Плоцкая и Каспшака и разбросали по проезжей части капусту. В акции принимает участие глава фермерской организации «АгроУния» Михал Колодзейчак, передаёт Gazeta Wyborcza.

На место прибыла полиция. Правоохранители напомнили фермерам, что массовые мероприятия в Польше запрещены из-за пандемии COVID-19. Колодзейчак пообещал, что протестующие покинут улицы столицы, но при этом добавил, что фермеры ещё вернутся в Варшаву.

1 декабря уличное освещение на популярных улицах и площадях нескольких десятков польских городов одновременно выключилось. Акция продлилась час. Таким образом городские власти протестовали против ограничения возможности органов местного самоуправления распоряжаться налоговыми поступлениями, сообщал NEWS.ru.