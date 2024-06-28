Евросоюз расширил санкции против России Евросоюз добавил в список санкций против России два физлица и четыре организации

Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Европейский союз расширил санкции против России, под рестрикции попали еще два физлица и четыре организации, следует из публикации в официальном журнале ЕС. Отмечается, что теперь ограничения в том числе распространяются на крупнейший российский оператор железнодорожных перевозок «Трансконтейнер» и его директора Михаила Концерева.

ЕС считает, что «Трансконтейнер» и его глава могли «перевозить технику и боеприпасы в интересах ВС РФ» и этой деятельностью якобы участвуют в «дестабилизации Украины». Также под рестрикции попал владелец ООО «Титул» Дмитрий Белоглазов и его компания. В Совете ЕС утверждают, что Белоглазов является владельцем ООО «Титул» и в этом качестве якобы мог «способствовать обходу европейских санкций». За «обход санкций» в список внесены еще две компании: АО «Илиадис» и МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед».

Ранее Евросоюз принял 14-й пакет санкций, в который вошли ограничения на транзит российского сжиженного природного газа через европейские порты. Помимо прочего, рестрикции были введены против 116 физических и юридических лиц из РФ.

Независимый финансовый аналитик Александр Разуваев заявил, что новый, 14-й пакет санкций Евросоюза против России несильно повлияет на экономику страны. Он отметил, что не нужно ожидать падения курса рубля на фоне санкций.

Страны — участницы Европейского союза уже скоро приступят к работе над 15-м пакетом санкций против России. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что работа над ним начнется незамедлительно после принятия 14-го пакета ограничений. Вместе с тем она отметила, что рада новым ограничениям в отношении РФ.