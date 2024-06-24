Политолог назвал последствия нового пакета санкций ЕС для России Политолог Разуваев: новый пакет санкций ЕС несильно повлияет на экономику России

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Новый, 14-й пакет санкций Евросоюза против России несильно повлияет на экономику страны, считает экономист и независимый финансовый аналитик Александр Разуваев. Как он отметил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», не нужно ожидать падения курса рубля на фоне санкций.

Политолог объяснил, что ЕС введет запрет на реэкспорт российского газа, но продолжит его закупать, поскольку Европа зависима от него. Кроме того, получится найти способ обойти этот запрет, так как Россия уже обходит запрет на ценовой потолок на нефть.

Европа зависима от нашего природного газа. Но даже если они хотят отказаться, то наша экономика выдержит. Уже есть поставки газа в Китай, надо только договориться о более выгодных ценах, — отметил эксперт.

Экономист добавил, что благодаря валютному урегулированию можно не ожидать падения рубля, однако может повыситься инфляция, что приведет к увеличению цен. Однако санкции на газ и нефть не пугают Россию, поскольку основные деньги находятся не в добывающей промышленности.

Я ожидаю взаимного ужесточения условий, когда Украина получит деньги от прибыли российских активов за рубежом, и Россия сможет провернуть такой же ход. Но санкции на нефть и газ нас не пугают. Сейчас все основные деньги не в добывающей промышленности, а в ВПК и IT-сфере, — отметил Разуваев.

Ранее Евросоюз принял 14-й пакет санкций, в который вошли ограничения на транзит российского сжиженного природного газа через европейские порты. Помимо прочего, рестрикции были введены против 116 физических и юридических лиц из РФ.