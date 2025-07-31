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31 июля 2025 в 18:53

Евросоюз отреагировал на новый закон о НАБУ и САП на Украине

Фон дер Ляйен поддержала подписание Зеленским нового закона о НАБУ и САП

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

Подписание украинским лидером Владимиром Зеленским закона о восстановлении независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) — это верное решение, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X. По ее словам, реформы в стране не должны прекращаться «для продвижения по европейскому пути».

Подписание президентом Зеленским закона, восстанавливающего независимость НАБУ и САП, является шагом в верном направлении, — написала фон дер Ляйен.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник объяснял, что, восстановив независимость САП и НАБУ, Зеленский и его сторонники вернули государство под внешнее управление. Политик предупредил, что организованные Западом неприятности для украинского лидера не закончились.

Ранее политтехнолог Сергей Маркелов заявил NEWS.ru, что Владимир Зеленский становится неудобным, однако не намерен добровольно покидать пост главы государства. По его словам, украинский лидер осознает растущее давление, но предпринимает активные шаги для удержания власти.

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