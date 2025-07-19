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19 июля 2025 в 20:35

Евросоюз нашел «авторитарную» причину для отказа Грузии в членстве

ЕС заморозил вступление Грузии до смены авторитарного курса

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Грузия не сможет стать членом ЕС до смены «авторитарного курса», заявила пресс-служба Европарламента в соцсети Х. Процесс вступления страны в объединение приостановлен до проведения «честных» выборов.

Европейский парламент поддерживает грузинский народ. Парламент не признает нынешнее правительство Грузии и заявляет, что процесс ее вступления в ЕС фактически приостановлен до проведения честных выборов, — сказано в сообщении.

В резолюции ЕП утверждается, что парламентские выборы в Грузии, прошедшие в октябре 2024 года, были сфальсифицированы. По мнению депутатов, именно это голосование ознаменовало переход страны к авторитарной модели управления, несмотря на ее статус кандидата на вступление в ЕС.

Грузия подала заявку на вступление в Евросоюз в марте 2022 года, однако получила статус кандидата лишь в декабре 2023-го — позже Украины и Молдавии. Республика должна выполнить девять условий, в том числе снизить политическую напряженность, наладить диалог с оппозицией и обеспечить честные выборы.

Отношения Грузии с ЕС резко ухудшились весной 2024 года после принятия закона об иностранных агентах. Это вызвало заморозку части европейской помощи — в частности, €30 млн (2,7 млрд рублей), предназначенных для оборонного ведомства республики.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вступление Украины в Европейский союз невозможно до окончания боевых действий в стране. Он отметил, что только после этого можно будет обсуждать вопрос о долгосрочном восстановлении страны.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко между тем отметил, что Молдавию никто не ждет в ЕС и стремление Кишинева к интеграции в европейское сообщество обречено на разочарование. Глава государства призвал сохранять и укреплять связи с восточными партнерами.

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