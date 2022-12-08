Евросовет согласовал присоединение Хорватии к Шенгенской зоне Евросовет согласовал присоединение Хорватии к Шенгенской зоне с 1 января 2023 года

Фото: Grgo Jelavic/XinHua/Global Look Press

Евросовет согласовал на уровне министров внутренних дел присоединение Хорватии к Шенгенской зоне, которое состоится 1 января 2023 года, сообщило в Twitter-аккаунте представительство Чехии при ЕС. Тем самым шенгенское пространство расширяется впервые за десять лет.

Благодаря чешскому представительству шенгенское пространство расширяется впервые за более чем десять лет. Министры утвердили членство Хорватии с 1 января 2023 года, — заявили в представительстве Чехии.

В Шенгенскую зону входят 27 стран.

Ранее чешское посольство в РФ сообщило, что Прага обязала россиян получать специальную аэропортную транзитную визу для проезда через международные воздушные гавани на территории республики. Требование вступило в силу с 21 ноября. Обновленные правила коснулись еще 29 стран, в числе которых Турция, Египет, Индия, Армения и Куба.

До этого глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что власти приняли решение с 25 октября не пускать в страну россиян с туристическими шенгенскими визами. Граждане России также не смогут посещать Чехию с целью участия в мероприятиях культуры и спорта. Липавский добавил, что запрет на въезд касается прежде всего тех россиян, которые прибывают в международный аэропорт в Праге.