Европейский суд отклонил иск миллиардера из России по санкциям ЕС Суд в Европе отклонил иск Ротенберга по санкциям ЕС

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Игорь Ротенберг

Европейский суд юстиции в Люксембурге отклонил иск российского миллиардера Игоря Ротенберга против введенных в отношении него санкций ЕС, сообщает ТАСС. Он попал под рестрикции из-за конфликта на Украине.

Суд отклонил действие и постановил, что господин Игорь Ротенберг должен оплатить [судебные] расходы, — сказал судья.

Ранее кабмин Украины внес в список на приватизацию долю в 66,65% ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь», которое, по данным украинских СМИ, владело крупным торгово-развлекательным центром Ocean Plaza в Киеве. Украинские власти утверждают, что бенефициарами этой компании являются российские бизнесмены Аркадий и Игорь Ротенберги.

В конце мая Люксембург отказался возвращать замороженные в стране активы российского бизнесмена Михаила Фридмана. Власти сообщили, что знают о требованиях предпринимателя, но не будут нарушать санкционную политику. Уточняется, что никаких судебных разбирательств по этому вопросу на данный момент не ведется.

«Ведомости» писали, что Фридман предложил властям Люксембурга переговоры о выплате $15,8 млрд компенсации за его замороженные активы. Он считает заморозку его активов в рамках европейских санкций незаконной экспроприацией. По его мнению, Люксембург нарушил инвестиционный договор о взаимной защите капиталовложений от 1989 года.