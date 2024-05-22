Фридман потребовал от Люксембурга компенсацию за заморозку активов «Ведомости»: Фридман требует $15,8 млрд от Люксембурга за замороженные активы

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Один из основателей «Альфа-Групп» предприниматель Михаил Фридман предложил властям Люксембурга переговоры о выплате $15,8 млрд компенсации за его замороженные активы, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники. Forbes оценивает состояние бизнесмена в $13,3 млрд.

Источники «Ведомостей» назвали сумму примерной оценкой, так как Фридман не может прибегнуть к услугам европейских экспертов-оценщиков из-за санкций, а делиться с ним финансовой информацией его компаниям в Люксембурге запрещено. Предприниматель владеет прямым или бенефициарным пакетом акций в Alfa Asset Management (Europe), ABH Holdings, LetterOne Investment Holdings, Alfa Capital Investments Holdings, CTF Holdings, LetterOne Holdings. Через эти компании Фридман инвестировал в X5 Group, Amsterdam Trade Bank, Альфа-Банк и другие корпорации.

Фридман считает заморозку его активов в рамках европейских санкций незаконной экспроприацией. По его мнению, Люксембург нарушил инвестиционный договор о взаимной защите капиталовложений от 1989 года. По соглашению, капиталовложения инвесторов на территории страны не могут быть экспроприированы, кроме случаев, когда решение не является дискриминационным и принято исходя из общественных интересов. Оно также должно сопровождаться компенсацией.

Предложение направлено властям страны в феврале, но представители бизнесмена пока не получили ответа. В случае отказа у них будет возможность обратиться в Стокгольмский арбитраж или в комиссию ООН по праву международной торговли.

Депутат Госдумы экономист Михаил Делягин ранее предположил, что олигарху Михаилу Фридману удалось договориться в верхах о снятии всех претензий к нему. Именно этим, по его мнению, и объясняется возвращение Фридмана в Россию. Он считает, что в дальнейшем бизнесмен будет жить между Израилем и РФ или же может отправиться на Украину.