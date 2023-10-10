«Все вопросы решены»: депутат ГД Делягин о возвращении Фридмана в Россию Депутат ГД Делягин: Фридману удалось решить все проблемы перед возвращением в РФ

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Михаил Фридман

Депутат Государственной Думы, экономист Михаил Делягин предположил в разговоре с NEWS.ru, что олигарху Михаилу Фридману удалось договориться в верхах о снятии всех претензий к нему. Именно этим, по его мнению, и объясняется возвращение Фридмана в Россию.

Господин Фридман очень осторожен, поэтому, если бы в России ему грозило хотя бы минимальное расследование, я не считаю, что он бы сюда вернулся. Поэтому я думаю, что у него все вопросы решены. Если какой-нибудь журналист вдруг скажет, что он что-то там переводил каким-то там украинцам, какой-то там Украине — он немедленно получит судебный иск. Так что я думаю, что человек договорился и все у него будет прекрасно, — заявил Делягин.

Он предположил, что в дальнейшем бизнесмен будет жить между Израилем и Россией или же может отправиться на Украину.

Ранее стало известно, что Михаил Фридман вернулся в Россию. До этого он жил в Великобритании, а неделю назад переехал в Израиль, но после обострения палестино-израильского конфликта прилетел в Москву. Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возвращение бизнесмена, сказав, что в этом нет ничего необычного. Фридман является гражданином РФ и, как и любой другой россиянин, имеет право здесь жить, покидать страну или приезжать обратно, подчеркнул Песков.