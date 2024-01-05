На Украине заявили о продаже активов, приписываемых Ротенбергам

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кабмин Украины внес в список на приватизацию долю в 66,65% ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь», которое, по данным украинских СМИ, владело крупным торгово-развлекательным центром Ocean Plaza в Киеве, сообщил представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram-канале. Украинские власти утверждают, что бенефициарами этой компании являются российские бизнесмены Аркадий и Игорь Ротенберги.

Включена в перечень объектов большой приватизации государственной собственности доля в размере 66,65% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционный союз «Лыбидь», — написал Мельничук.

Госбюро расследований Украины (ГБР) ранее сообщило о национализации активов российских предпринимателей Аркадия и Игоря Ротенбергов, Олега Дерипаски и Евгения Гинера. По данным ведомства, в госбюджет поступили активы бизнесменов на миллиарды гривен.

По данным ведомства, среди национализированных активов Глуховский карьер кварцитов, Николаевский глиноземный завод и ТРЦ Ocean Plaza стоимостью более $350 млн, а также 88,89% акций АО «Первый инвестиционный банк». Конечными бенефициарами структур названы Ротенберги, Дерипаска и Гинер.