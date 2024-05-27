Люксембург ответил на призыв Фридмана вернуть ему активы Власти Люксембурга заявили о соблюдении санкций Евросоюза против Фридмана

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Михаил Фридман

Люксембург отказался возвращать замороженные в стране активы российского бизнесмена Михаила Фридмана, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правительства. По словам собеседника агентства, власти знают о требованиях предпринимателя, но не будут нарушать санкционную политику. Уточняется, что никаких судебных разбирательств по этому вопросу на данный момент не ведется.

Являясь государством-членом Евросоюза, Люксембург соблюдает санкции ЕС. Люксембургское правительство в курсе запроса господина Фридмана, — сказали в правительстве страны.

Ранее «Ведомости» писали, что Фридман предложил властям Люксембурга переговоры о выплате $15,8 млрд компенсации за его замороженные активы. Он считает заморозку его активов в рамках европейских санкций незаконной экспроприацией. По его мнению, Люксембург нарушил инвестиционный договор о взаимной защите капиталовложений от 1989 года.

Предприниматель владеет прямым или бенефициарным пакетом акций в Alfa Asset Management (Europe), ABH Holdings, LetterOne Investment Holdings, Alfa Capital Investments Holdings, CTF Holdings, LetterOne Holdings. Через эти компании Фридман инвестировал в X5 Group, Amsterdam Trade Bank, Альфа-Банк и другие корпорации.

Фридман подпал под санкции ЕС в конце февраля 2022 года. В официальном журнале о санкциях говорилось, что ограничения были введены из-за их тесных связей с правительством РФ. Ограничительные меры предусматривали заморозку активов на территории Евросоюза и запрет на въезд. 10 апреля 2024-го Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иск бизнесмена и удалил его имя из санкционного списка.