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29 июля 2025 в 18:33

Европарламентарии взбунтовались против Израиля из-за одной причины

Euronews: в Европарламенте требуют санкций против Израиля из-за сектора Газа

Фото: Ilia Yefimovic/dpa/Global Look Press

Группа из 40 европарламентариев потребовала от Евросоюза введения санкций против израильских властей, а также приостановить действие торгового договора с Тель-Авивом, сообщает Euronews со ссылкой на совместное заявление депутатов Европарламента. Причиной для этого называется кризис, разворачивающийся в секторе Газа.

Наши опасения адресованы как Еврокомиссии, так и государствам — членам ЕС, которые должны более решительно реагировать на разворачивающийся гуманитарный кризис [в Газе], — говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил о планах Лондона по введению дополнительных рестрикций в отношении Израиля. Он подчеркнул, что подобные меры будут предприняты, если в течение ближайшей недели не будет достигнуто прекращение боевых действий в секторе Газа. Британское руководство рассчитывает, что израильский парламент активизирует деятельность в этом направлении, после возобновления работы 28 июля.

Кроме того, нидерландское руководство приняло решение об объявлении персонами нон грата министра нацбезопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и главы Минфина страны Бецалеля Смотрича. Причиной таких действий стали их призывы к насилию в отношении населения Газы.

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