Великобритания пригрозила Израилю санкциями из-за Газы

Лондон введет дополнительные санкции против Израиля, заявил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми в интервью Sky News. По его словам, это произойдет, если в ближайшие недели не удастся достичь прекращения огня в секторе Газа.

Лэмми подчеркнул, что британское руководство совместно с партнерами будет рассматривать дальнейшие меры, если не увидит прогресса в направлении перемирия. Он выразил надежду на то, что после возобновления работы Кнессета (израильский парламент) 28 июля произойдет ускорение процесса достижения мира. Министр подчеркнул, что его ожидания связаны с возможностью установления перемирия в августе.

Кроме того, Лэмми напомнил об уже введенных санкциях против израильских чиновников, включая министра финансов Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира. Также он сообщил, что Великобритания приостановила переговоры с Израилем о соглашении о свободной торговле.

Ранее во Франции анонсировали разработку нового пакета санкций против России. В МИД республики уточнили, что грядущие меры будут намного жестче предыдущих.