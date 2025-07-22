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22 июля 2025 в 14:42

Великобритания пригрозила Израилю санкциями из-за Газы

МИД Великобритании заявил о намерении ввести санкции против Израиля из-за Газы

Дэвид Лэмми Дэвид Лэмми Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лондон введет дополнительные санкции против Израиля, заявил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми в интервью Sky News. По его словам, это произойдет, если в ближайшие недели не удастся достичь прекращения огня в секторе Газа.

Лэмми подчеркнул, что британское руководство совместно с партнерами будет рассматривать дальнейшие меры, если не увидит прогресса в направлении перемирия. Он выразил надежду на то, что после возобновления работы Кнессета (израильский парламент) 28 июля произойдет ускорение процесса достижения мира. Министр подчеркнул, что его ожидания связаны с возможностью установления перемирия в августе.

Кроме того, Лэмми напомнил об уже введенных санкциях против израильских чиновников, включая министра финансов Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира. Также он сообщил, что Великобритания приостановила переговоры с Израилем о соглашении о свободной торговле.

Ранее во Франции анонсировали разработку нового пакета санкций против России. В МИД республики уточнили, что грядущие меры будут намного жестче предыдущих.

Великобритания
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Израиль
сектор Газа
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