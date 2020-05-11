Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться ко второй волне коронавируса

https://static.news.ru/photo/62249e4a-9375-11ea-ab0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Вторая волна коронавируса может вспыхнуть в Европе. Страны-члены Евросоюза должны быть готовы к ней. Об этом заявил журналистам представитель Еврокомиссии.

В соответствии с результатами последней оценки рисков, страны-члены должны готовиться ко второй волне, — сообщил он.

Немецкий вирусолог Кристиан Дросте заявил, что зимой может начаться вторая волна коронавируса. По его словам, у населения будет мало иммунитета от COVID-19. Об этом писал NEWS.ru.

Ранее британские власти анонсировали смягчение карантина с 13 мая. Людям разрешат заниматься спортом на улице, перемещаться между городами на личных автомобилях и загорать на солнце. Те, кто не может работать из дома смогут приезжать на работу.

Чешские власти не будут продлевать режим ЧС, срок которого истекает 17 мая. Премьер-министр страны Андрей Бабиш подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации ограничительные меры в стране могут быть оперативно введены.

Всего в мире коронавирусом заразились более 4,1 млн человек, более 282 тысяч умерли, более 1,4 млн выздоровели.