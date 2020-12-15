Еврокомиссия: первую вакцину от COVID-19 одобрят в ЕС в течение недели

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Первую вакцину от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) одобрят в Евросоюзе (ЕС) в течение недели, заявила руководитель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. По её словам, «первые жители ЕС пройдут вакцинацию до конца 2020 года».

В ЕК также пообещали обеспечить приобретение для ЕС 1,2 млрд доз потенциальных вакцин от COVID-19 от различных производителей.

Мы работаем на всех парах, чтобы разрешить [в ЕС] вакцины от коронавируса, которые безопасны и эффективны. Я приветствую сообщение [Европейского агентства по лекарственным препаратам] EMA, что вакцина Pfizer будет сертифицирована до Рождества. Вероятно, первые жители ЕС пройдут вакцинацию до конца 2020 года, — заявила политик на своей странице в социальной сети Twitter.

Every day counts - we work at full speed to authorise #COVID19 vaccines that are safe & effective.



I welcome @EMA_News bringing forward its meeting to discuss the @pfizer/BioNTech vaccine, before Christmas.



Likely that the first Europeans will be vaccinated before end 2020! — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 15, 2020

Накануне профессор-иммунолог Полина Степенская заявила, что угрозу заболевания COVID-19 повышает пренебрежение вторым этапом двухфазной вакцинации от недуга. По словам заведующей отделением в иерусалимской клинике Хадасса, это уменьшит и коллективный иммунитет. Эксперт считает, что многолетний опыт вакцинирования позволяет надеяться на сознательность граждан, и они придут на прививку второй раз. Она не думает, что «можно людей силой заставить это делать».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил: именно потеря обоняния и вкуса отличает COVID-19 от других инфекций. По его словам, названные симптомы характерны лишь для людей, переносящих болезнь в лёгкой форме. Болибок допустил, что потеря обоняния и вкуса может встречаться и у других вирусов, например, у гриппа, но для них «это менее характерно».