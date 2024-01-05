«Это просто Армагеддон»: в Раде пришли в ужас от российского удара по Киеву Депутат Рады Рудык назвала Армагеддоном удар ВКС России по Киеву

Фото: ГСЧС Украины

Российский ракетный удар по стратегическим объектам в Киеве был похож на конец света, заявила депутат Верховной рады Кира Рудык в интервью Business Insider. Она отметила, что не знает, смогли бы расчеты киевской ПВО перехватить какие-либо снаряды.

Звук был похож на то, каким вы могли бы себе представить Армагеддон, — поделилась она с журналистами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате массированного удара по Киеву и области погибли четыре человека, еще более 90 пострадали. По его словам, для устранения последствий задействовано более 500 спасателей.

Стало известно, что фабрика М-ТАС по изготовлению обмундирования для Вооруженных сил Украины получила повреждения при взрывах в Киеве 2 января. Отмечается, что изготавливаемую на предприятии одежду носят президент Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В свою очередь Telegram-канал «Военное дело» сообщал об уничтожении в Киеве подземного командного пункта, в котором находился заместитель Залужного. Имя погибшего украинского генерала неизвестно. Кроме того, в результате воздушной атаки на Киев система противовоздушной обороны лишилась нескольких зенитных комплексов.