«Это не трагедия»: секретарь СНБО Украины о потере территорий Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины не считает трагедией «временную потерю» территорий страны

Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Данилов

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в интервью Financial Times, что не считает трагедией отступление ВСУ по ряду направлений в Донбассе. Он добавил, что Украине будет «очень и очень тяжело» добиться победы в конфликте с Россией, но войска готовы оказывать сопротивление еще долгое время.

Временная потеря территорий — это не трагедия. Трагедией будет потеря страны, — сказал он.

Секретарь СНБО отметил, что РФ обладает превосходством в артиллерии, в связи с чем ВСУ «не могут адекватно отвечать» на действия России в бою. Данилов подчеркнул, что Украина может отвести свой войска из Донбасса с целью перегруппировки и получения военной помощи от стран Запада. Он также выразил мнение, что Киеву удастся вернуть контроль за потерянными территориями.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, которое подтверждает взятие под контроль российскими войсками жилой зоны Северодонецка в ЛНР. Город был и остается под российским контролем, отметил он.

4 июня Минобороны России сообщило об отступлении войск Украины из Северодонецка. В боях за город ВСУ понесли катастрофические потери, в ряде подразделений они достигают 90%, заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.