Эстония ввела карантин для прибывающих из нескольких стран

https://static.news.ru/photo/a0861d2e-b3d9-11ea-b0f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Министерство иностранных дел Эстонии сообщило о борьбе с распространением коронавируса. С 22 июля прибывающим из определённых стран людям будет необходимо соблюдать двухнедельный карантин.

Эта мера касается людей, приехавших из Великобритании, Румынии, Польши и Болгарии, передаёт «Интерфакс». Отдельные условия существуют для тех, кто прибыл из Австрии, Хорватии, Испании, Нидерландов, Исландии, Италии, Греции, Литвы, Латвии, Лихтенштейна, Люксембурга, Норвегии, Франции, Германии, Словакии, Словении, Финляндии, Швейцарии, Дании, Чехии и Венгрии, а также с Кипра или Мальты. Им необходимо подтвердить, что они были в стране отправления не меньше двух недель.

В Эстонию начинают пускать людей из тех стран, в которых число заражённых составляет не больше 15 человек на 100 тысяч населения в течение 14 дней.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Всего в России зафиксировали 584 680 заражённых в 85 субъектах. Кроме того, за минувшие сутки скончались 109 жителей с подтверждённым COVID-19. За весь период в РФ от коронавируса умерли 8111 человек.

За последние сутки в РФ выписались из больниц по выздоровлении 5119 пациентов. За время пандемии от COVID-19 вылечилось 339 711 граждан. В настоящее время на территории России под наблюдением медицинских специалистов из-за подозрений на заражение коронавирусной инфекцией нового типа остаются более 310 тысяч граждан страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Грузия планирует уже в августе открыть границу для российских туристов и наладить прямое авиасообщение. Такое заявление сделал на переговорах с Россией спецпредставитель премьера Зураб Абашидзе.