Эстония ввела карантин для прибывающих из нескольких стран

Министерство иностранных дел Эстонии сообщило о борьбе с распространением коронавируса. С 22 июля прибывающим из определённых стран людям будет необходимо соблюдать двухнедельный карантин.
Эта мера касается людей, приехавших из Великобритании, Румынии, Польши и Болгарии,
В Эстонию начинают пускать людей из тех стран, в которых число заражённых составляет не больше 15 человек на 100 тысяч населения в течение 14 дней.
ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.
Всего в России зафиксировали 584 680 заражённых в 85 субъектах. Кроме того, за минувшие сутки скончались 109 жителей с подтверждённым COVID-19. За весь период в РФ от коронавируса умерли 8111 человек.
За последние сутки в РФ выписались из больниц по выздоровлении 5119 пациентов. За время пандемии от COVID-19 вылечилось 339 711 граждан. В настоящее время на территории России под наблюдением медицинских специалистов из-за подозрений на заражение коронавирусной инфекцией нового типа остаются более 310 тысяч граждан страны.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Грузия планирует уже в августе открыть границу для российских туристов и наладить прямое авиасообщение. Такое заявление сделал на переговорах с Россией спецпредставитель премьера Зураб Абашидзе.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен