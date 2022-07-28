Эстония прекратит выдачу россиянам временного ВНЖ и виз для обучения

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Урмас Рейнсалу

Эстонское правительство на заседании в четверг, 28 июля, утвердило новые ограничения в отношении россиян. Теперь граждане России не смогут подавать документы на получение временного вида на жительство или визы с целью обучения в Эстонии, пишет «Интерфакс».

Помимо этого, теперь устраиваться на краткосрочную работу жителям России или Белоруссии можно будет только в том случае, если у работника на руках есть действующая эстонская виза. Если разрешение на пребывание выдало другое государство — член Евросоюза, заявление регистрироваться не будет.

Этим изменением мы положим конец ситуации, когда краткосрочная шенгенская виза запрашивается, например, в целях туризма, из другого государства-члена, чтобы обойти действующую санкцию, — заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Он добавил, что сейчас Эстонии нужны новые санкции в отношении России, чтобы постоянно продолжать давление на Москву. По его словам, если удастся повлиять на действия РФ на Украине, это может позитивно сказаться и на безопасности Эстонии.

25 июля финское агентство STT сообщило, что ведущие парламентские партии Финляндии хотят приостановить выдачу туристических виз россиянам. Совместное обращение партий появилось, несмотря на недавнее заявление МИД страны о том, что никаких изменений в визовой политике не планируется. Финские парламентарии полагают, что выдача виз дает возможность обходить санкции и экспортировать подсанкционную продукцию в Россию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова следом заявила, что Москва прибегнет к ответным мерам, если в Хельсинки решат остановить выдачу туристических шенгенских виз гражданам страны. Подобный шаг со стороны Финляндии она назвала усилением конфронтации в отношениях двух стран.