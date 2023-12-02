Эстония планирует депортировать желающих получить гражданство РФ Каллас: Эстония ищет способы депортации желающих получить гражданство РФ

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Правительство Эстонии ищет способы депортации жителей страны за решение получить российское гражданство, заявила премьер-министр страны Кая Каллас. По ее словам, такое решение принято в связи с возможной поддержкой терроризма этими гражданами и соответствующей угрозой республике, сообщило издание Postimees.

Я могу заверить вас, что глава МВД представляет официальную позицию правительства, которая основана на безопасности и выживании Эстонии, на основе принятых парламентом законов, в том числе закона об иностранцах, — отметила Каллас.

Ранее Эстония установила на границе с Россией в Нарве дополнительные бетонные заграждения, известные как «зубы дракона». Местные СМИ расценили это как подготовку к возможному закрытию границы.

До этого глава эстонской пограничной службы Эстонии Вейко Коммусаар допустил частичное или полное закрытие пунктов пропуска на границе с РФ из-за угрозы наплыва мигрантов. Он подчеркнул, что в стране опасаются последствий решения Финляндии закрыть ряд пунктов пропуска на границе с Россией, в результате чего люди с этих точек окажутся на эстонских КПП.

После этого в эстонском МИД подтвердили, что страна готова закрыть границу с Россией из-за ситуации с мигрантами. В ведомстве отметили, что Таллин расценивает происходящее как «гибридные атаки».