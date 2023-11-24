Эстония покажет России «зубы дракона» Власти Эстонии устанавливают на границе с РФ дополнительные бетонные заграждения

Фото: IMAGO/Tairo Lutter/ТАСС

Нарва

Власти Эстонии устанавливают на границе с Россией в Нарве дополнительные бетонные заграждения, известные как «зубы дракона», передает портал государственного телерадиовещания ERR. Отмечается, что таким образом Таллин готовится к возможному закрытию границы с РФ.

Мы готовимся к возможному закрытию погранпункта в Нарве. На прошлой неделе мы установили там заграждения и в ближайшее время еще больше усилим защиту нарвского погранперехода, установив дополнительные бетонные заграждения, — говорится в сообщении.

Ранее глава эстонской пограничной службы Эстонии Вейко Коммусаар допустил частичное или полное закрытие пунктов пропуска на границе с Россией. По его словам, причиной этого является угроза наплыва мигрантов. Чиновник отметил, что в стране знают о решении Финляндии закрыть ряд пунктов пропуска на границе с Россией. Люди с этих точек могут оказаться на эстонских КПП, объяснил он.

До этого власти Финляндии решили закрыть четыре из восьми пунктов пропуска на границе с Россией — «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала». Они прекратят работу с 18 ноября. В Хельсинки пояснили, что решение связано с возрастающим числом граждан третьих стран, прибывающих к «восточной границе» с просьбами о предоставлении убежища.