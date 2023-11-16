Эстония допустила закрытие границ с Россией Глава погранслужбы Эстонии: возможно закрытие пунктов пропуска на границе с РФ

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Эстония допускает частичное или полное закрытие пунктов пропуска на границе с Россией, заявил глава эстонской пограничной службы Вейко Коммусаар. По его словам, которые приводит Postimees, причиной этого является угроза наплыва мигрантов.

Чиновник отметил, что в стране знают о решении Финляндии закрыть четыре пункта пропуска на границе с Россией. Люди с этих погранпунктов могут оказаться на эстонских КПП, однако въезд в Евросоюз возможен только на легальных основаниях, пояснил он.

Мы внимательно следим за ситуацией и, если потребуется, готовы предотвратить любую нелегальную миграцию. В зависимости от ситуации на границе это может означать частичное или полное закрытие пунктов пропуска, — сказал Коммусаар.

Ранее власти Финляндии решили закрыть четыре из восьми пунктов пропуска на границе с Россией — Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. Они прекратят работу с 18 ноября. В Хельсинки пояснили, что решение связано с возрастающим числом граждан третьих стран, прибывающих к «восточной границе» с просьбами о предоставлении убежища.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что своим решением закрыть пункты пропуска власти Финляндии создают новые разделительные линии в Европе. По ее словам, подобные действия повлекут за собой ответные меры российской стороны.