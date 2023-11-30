В Эстонии заявили о готовности закрыть границу с Россией МИД: Эстония готова закрыть границу с Россией для защиты от «гибридных атак»

Эстония готова закрыть границу с Россией из-за ситуации с мигрантами, передает ТАСС со ссылкой на МИД страны. Таллин расценивает ее как «гибридные атаки».

Глава внешнеполитического ведомства республики Маргус Цахкна изложил позицию Эстонии на полях министерской встречи НАТО. Он обвинил Россию в ситуации на границе с Финляндией, заявив, что Москва стремится «посеять беспокойство и нестабильность».

Цахкна подчеркнул, что Эстония готова закрыть границу с Россией и защититься от любых гибридных атак. Министры Эстонии и других стран выразили солидарность с Финляндией и заявили, что готовы оказать ей помощь в случае необходимости, — цитирует агентство сообщение ведомства.

На прошлой неделе сообщалось, что Эстония устанавливает на границе с Россией в Нарве дополнительные бетонные заграждения, известные как «зубы дракона». Местные СМИ расценили это как подготовку к возможному закрытию границы.

До этого глава эстонской пограничной службы Эстонии Вейко Коммусаар допустил частичное или полное закрытие пунктов пропуска на границе с Россией из-за угрозы наплыва мигрантов. Он отметил, что в стране знают о решении Финляндии закрыть ряд пунктов пропуска на границе с Россией. Люди с этих точек могут оказаться на эстонских КПП, объяснил он.