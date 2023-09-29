Еще одна европейская страна запретила ввоз российских автомобилей Норвегия с 3 октября запретит въезд автомобилей с российскими номерами

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Подъезд к пункту пропуска через государственную границу в сторону Норвегии «Борисоглебск».

Правительство Норвегии запретило въезд на территорию королевства автомобилей с российскими номерами, сообщили в норвежском МИД. По информации ведомства, которую приводит РИА Новости, ограничения вступят в силу с 3 октября. Хотя Норвегия не входит в состав Евросоюза, с ним страна связана через членство в Европейской экономической зоне.

Изменения вступают в силу в полночь на вторник, 3 октября, — рассказали в министерстве.

При этом уточняется, что после вступления в силу запрета «зарегистрированные в России личные автомобили с девятью и менее сиденьями больше не могут ввозиться в Норвегию», причем вне зависимости от сроков пребывания.

Ранее в Еврокомиссии рассказали, что санкционные законы ЕС в отношении РФ запрещают въезд на территорию содружества на зарегистрированных в России автомобилях. Это будет расцениваться как запрещенный импорт, вне зависимости от того, используется ли машина в личных или коммерческих целях. Под ограничения также попали смартфоны, ноутбуки и различные средства личной гигиены вроде туалетной бумаги, шампуней или зубной пасты. Также в черный список попали драгоценности. Польша и страны Балтии оказались в числе первых стран Европы, утвердивших новые нормы.

Глава Федеральной таможенной службы РФ Руслан Давыдов назвал происходящее беспределом. По его словам, с точки зрения функционирования таможенных механизмов действия европейских властей незаконны, однако повлиять на ситуацию возможности нет.