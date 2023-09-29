В Литве решили, что делать с автомобилями с российскими номерами Алиханов: власти Литвы дали полгода на выезд машин с российскими номерами

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Власти Литвы дали шесть месяцев на то, чтобы автомобили с российскими номерами покинули территорию республики, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Калининградской области Антон Алиханов со ссылкой на литовскую таможню. При этом он подчеркнул, что гражданство собственника авто не имеет значения.

Из разъяснений литовской таможни: «Автомобили (вместимостью до 10 мест) с регистрацией РФ, въехавшие в Литву до 11.09.2023, должны покинуть территорию Литвы в течение шести месяцев (независимо от гражданства собственника), — рассказал Алиханов.

Он отметил, что запрет не будет распространяться на автомобили, которые осуществляют транзитные перевозки граждан через территорию Литвы, при наличии собственника в машине.

Ранее несколько восточно-европейских стран закрыли свои границы для автомобилей с российскими номерами. Запрет ввели в Эстонии, Латвии, Литве и Финляндии.

Так, литовская сторона с 11 по 14 сентября вернула при проезде через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Чернышевское» в Калининградской области 41 личное транспортное средство, зарегистрированное в России. При этом ранее в литовской таможне убеждали, что проезд автомобилей, следующих транзитом в Калининградскую область или из нее, подпадать под ограничения не будет.