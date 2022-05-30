Эрдоган ревнует Москву к Парижу и Берлину Эрдоган снова играет в многовекторность и пытается перехватить инициативу по Украине

Реджеп Тайип Эрдоган / Фото Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Чем дольше длится наша СВО, тем заметнее и весомее российские аргументы с полей сражений, тем суетливее выглядят наши «западные партнеры», тем все более нервная их реакция на весь комплекс начатых геополитических изменений. Главное — все более заметнее их попытки как-то вклиниться в общий процесс. Эволюция западных взглядов прекрасно проиллюстрирована на примере подборки заголовков влиятельной лондонской газеты The Telegraрh при освещении событий на Украине: 24.02 — «Кровавому правлению Путина приходи конец», 05.05 — «Униженная Россия терпит эпохальное поражение», 26.05 — «Путин вот-вот одержит шокирующую победу».

Поэтому с нашим президентом срочно связывается канцлер Австрии Карл Нехаммер. Тот самый, что, как утверждали, не так давно привозил в Москву чуть ли не жесткий западный ультиматум. Тот же номер спешно набирали на днях президент Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Интуитивно профессиональные политики понимают, что надо себя обозначать на таком глобальном перепутье. Но в силу своего усугубляющего когнитивного диссонанса они не могут отойти от намеченной за океаном линии, а потому просят отпустить(?!) плененных «азовцев», хотя на деле лидеров волнуют поставки продовольствия и энергоресурсов.

Естественно, западную активность не мог не заметить Реджеп Эрдоган, который в свое время уже перехватывал в деле налаживания переговоров Москвы и Киева инициативу у своего недоброжелателя Макрона. Причем сначала появилась информация, что переговоры будут чуть ли не в трехстороннем формате с участием президентов России и Украины. Но затем в Кремле уточнили, что речь пойдет о параллельных диалогах с Анкарой.

Реджеп Тайип Эрдоган tccb.gov.tr

Ясно, что Турция, которая, с одной стороны, продолжает поставлять беспилотники для украинской армии, а с другой — не присоединяется к антироссийским санкциям и не попадает для Москвы в разряд «недружественных стран», имеет куда более благоприятные перспективы для игр в посредничество. Хотя предыдущие попытки, включая и личную встречу делегаций в Турции, никаких конкретных результатов не имели. И сейчас перспективы хоть какого-то российско-украинского компромисса крайне эфемерны.

Подобно Гитлеру, ожидавшему в осажденном Берлине прорыва армии Венка, Зеленский еще надеется на массированные поставки Западом мощных наступательных вооружений и мобилизацию миллиона человек. Москва решительно дает понять, что не позволит перечеркнуть все уже принесенные жертвы ради обеспечения своей безопасности. Эрдоган ведет сложную игру на многих «досках» сразу, а его настойчивые попытки лишний раз представить себя в качестве единственно возможного посредника в сложной ситуации нарастающего многопрофильного кризиса только расширяет для него зону маневрирования. Но никто не хочет терять лицо и демонстрировать отсутствие интереса к дипломатическим формам урегулирования.

Что же, переговоры состоялись. Теперь от события пойдут свои «политические круги». Эрдоган получит возможность лишний раз поделиться с натовскими партнерами полученной из первых рук информацией и вновь подчеркнуть свой особый статус и возможности. К тому же Турция вновь не только получила гарантии плановых поставок российской пшеницы, но и важный информационный «подарок» от Владимира Путина, который подтвердил готовность содействовать поставкам украинского зерна из местных портов. Российский президент, в свою очередь, продемонстрировал открытость России к переговорам и обсуждению любых реалистических предложений, а не искусственных конструкций отбрасывания и сдерживания нашей страны.

Таким образом, Москва и Анкара подтвердили особый характер своих отношений, которые, не смотря на ряд нюансов, развиваются достаточно динамично.