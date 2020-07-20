Эрдоган проинспектировал работы по перестройке собора Святой Софии

https://static.news.ru/photo/9cd245ea-c9d2-11ea-ad3f-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: tccb.gov.tr

Ход работ по преобразованию собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть проинспектировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В частности, глава государства ознакомился с подготовкой собора к первому намазу, который намечен на 24 июля. Вместе с президентом в соборе присутствовали министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой и губернатор Стамбула Али Йерликая. Также в состав делегации вошли глава управления по связям администрации президента Фахреттин Алтун, руководитель МВД Сулейман Сойлу и глава управления по делам религий Али Эрбаш, уточняет агентство Anadolu.

Собор Святой Софии был открыт в 537 году и на протяжении более тысячи лет оставался самым большим храмом в христианском мире. Его высота составляет 55,6 метра, диаметр купола — 31 метр. В 1453 году после захвата города османами храм был превращён в мечеть, а в 1935 году стал музеем.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 10 июля подписал указ об изменении статуса собора Святой Софии. Он предусматривает передачу храма в собственность Управления по религиозным делам Турции, вследствие чего он будет открыт как действующая мечеть.

Турецкие власти отменили также постановление от 1935 года, по которому собору был присвоен статус музея. Несмотря на то что собор вновь стал мечетью, христианам по-прежнему разрешат его посещать.

Ранее NEWS.ru писал, что верховный муфтий Египта Шауки Алям выступил против изменения статуса собора Святой Софии в Стамбуле. По его словам, превращение христианского храма в мечеть недопустимо.

Он также отметил, что представители разных религий должны сохранять свои уникальные особенности.